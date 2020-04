Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Thomas Domenig: Sein Whiskey-Buch wurde zum Besten des Jahres gekürt © Rie-Press

Thomas Domenig ist am Kärntner Weißensee aufgewachsen. In seinem im Juni 2019 erschienenen Buch hat er alles Wissenswerte über den Amerikanischen Whiskey gepackt. Auf 434 Seiten werden die historischen Zusammenhänge, die Herstellung und der aktuelle Bourbon-Markt bis ins kleinste Detail beleuchtet. Ein 50 Seiten langes Kapitel beschäftigt sich beispielsweise nur mit dem Thema Eichenholz, aus dem die Fässer gefertigt werden, in denen die Whiskeys über mehrere Jahre lang reifen.