Bis 30. Juni können Kurzgeschichten, in der das Coronavirus eine Rolle spielen soll, an die Stadtbücherei Spittal geschickt werden. Die besten finden den Weg in ein Buch.

Geistesblitze und kreative Kurzgeschichten zum Thema Corona sind gefragt © lassedesignen - Fotolia

Jugendliche haben in den staatlich verordneten „Coronaferien“, Zeit kreativ zu sein und vielleicht auch eine Kurzgeschichte zu schreiben. Die Verantwortlichen der Stadtbücherei Spittal rufen daher zu einem Kurzgeschichten-Wettbewerb auf. "Bist du zwischen 10 und 14 Jahre beziehungsweise zwischen 14 und 19 Jahre alt und am Schreiben interessiert? Dann wäre der Geschichtenwettbewerb der Stadtbücherei Spittal genau das Richtige für dich", ist in der Ausschreibung zu lesen. Die Texte sollen in deutscher Sprache per Mail im Wordformat bis zum 30. Juni 2020 an die Stadtbücherei Spittal/Drau (buecherei@spittal-drau.at) übermittelt werden. Pro Autor kann eine Geschichte im Umfang von maximal 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) eingereicht werden.

Beste Geschichte für ein Buch

In der Bücherei werden die Geschichten gesammelt und durch eine Fachjury bewertet. Die besten Texte finden dann den Weg ins Buch. Mit der Teilnahme am Wettbewerb ist gleichzeitig die Einwilligung zur Veröffentlichung im Sammelband sowie zur auszugsweisen Veröffentlichung auf der Homepage der Stadtbücherei und auf Facebook erforderlich.

Corona-Krisenjahr 20 Jahre später betrachtet

Thematisiert werden soll "Wir schreiben das Jahr 2040. Die Kinder und Jugendlichen des Corona-Krisenjahres 2020 sind jetzt erwachsen, blicken zurück und beschreiben, was sie damals bewegt und sich seit damals geändert hat. Wie ist die Welt im Jahr 2040?" Wer Lust bekommen hat und wem der Kopf vor lauter Kreativität schon fast zu zerplatzen droht, ran an den Computer!