Ostereier werden heute nur im Familienkreis gesucht © Juergen Fuchs

Der Ostersonntag bringt neuerlich viel Sonnenschein und am Nachmittag warme 18 bis 23 Grad. Der Hochdruckeinfluss wird am Ostersonntag zwar langsam etwas schwächer, das Hochdruckgebiet bestimmt aber immer noch weitgehend unser Wetter. Deshalb scheint vor allem am Vormittag auch zumeist ungestört die Sonne und Wolken sind kaum ein Thema. Erst am Nachmittag bilden sich dann speziell über den Bergen ein paar Quellwolken aus, die da und dort auch schon etwas größer ausfallen könnten. Das Regenschauerrisiko steigt aber nur ein wenig an. Die Temperaturen sind am Nachmittag angenehm und erreichen zum Beispiel im Drautal Werte nahe 23 Grad. "Ich wünsche gerade in der Zeit der herrschenden Coronakrise allen Mitmenschen ein schönes Osterfest", sagt Meteorologe Reinhard Prugger.