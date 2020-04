Facebook

Der Samstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite © Juergen Fuchs

Am Samstag herrscht Hochdruckeinfluss vor und das Hochdruckgebiet löst vor allem am Vormittag etwaige Wolken rasch auf. Daher ist es vielerorts sogar völlig wolkenlos. Mit der Sonne steigen die Temperaturen nach einer eher frischen Nacht am Nachmittag deutlich an und erreichen zum Beispiel im Lurnfeld Werte nahe 22 Grad. Am Nachmittag bilden sich dann über den Bergen da und dort ein paar Quellwolken. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben klein und sind deshalb auch harmlos. "Regenschauer sind deshalb kaum zu erwarten und die Trockenheit setzt sich fort", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.