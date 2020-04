Facebook

Ursula Sichrowsky fischt Reinanken aus dem Millstätter See © KK/PRIVAT

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Normalerweise erfreuen sich die Gäste des Familienhotels Post und des Hotels Postillion am See über den köstlichen Fang, den Ulrich Sichrowsky und seine Kinder Peter und Ursula um diese Jahreszeit mit Netzen aus dem tiefsten See Kärntens holen. Die Familie Sichrowsky, die über eigenes Fischwasser im Millstätter See verfügt und zu der Gruppe "Die Reinankenwirte - K.u.K. Hoffischer vom Millstätter See" zählt, fischt seit Generationen.