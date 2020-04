Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Höchststand an Coronafällen wurde am 10. April mit 41 Fällen in Oberkärnten erreicht © APA/AFP/PIERO CRUCIATTI

"Die Zahlen sind zwar gestiegen, aber es lässt sich noch lange kein Trend daraus ableiten", sagt Mediziner Heimo Wallenko, der in der Landessanitätsdirektion für Infektionsschutz zuständig ist. Er bezieht sich auf die aktuellen Corona-Infizierten im Bezirk Spittal (36 Fälle) und Hermagor (fünf Fälle). Kärntenweit gesehen handelt es sich dabei um geringe Fallzahlen, dennoch sind es bisher die höchsten in Oberkärnten. 370 Fälle schienen am 10. April (13 Uhr) in der Kärnten-Statistik auf. Ein Rückgang von Neuinfizierten bei einem gleichzeitigen Anstieg der Genesenen ist in Kärnten messbar. "Von den Gesundheitsämtern in den Bezirken Spittal und Hermagor war zu erfahren, dass es ruhig zugeht. Alle aufgetauchten Fälle werden mittels Contact-Tracing sorgfältig geprüft."

Heimo Wallenko von der Landessanitätsdirektion Kärnten © Markus Traussnig

Wallenko appelliert an die Bürger, die neue Freiheit ab 14. April nur in dem Umfang zu nutzen, wie es erforderlich ist: "Der Besuch eines Geschäfts sollte nur so lange dauern wie nötig. Es darf kein Stadtbummel daraus werden. Die Lockerung steht und fällt mit der Disziplin jedes Einzelnen." Alles über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Kärnten lesen Sie hier.