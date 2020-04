Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Frühling macht alles wieder bunt © APA/BARBARA GINDL

Strahlender Sonnenschein beschert uns wiederum Frühlingswetter vom Feinsten. Nach einem meist frostfreien Start in den Tag steigen die Temperaturen rasch kräftig an und erreichen am Nachmittag örtlich durchaus schon frühsommerliche Werte bis nahe 25 Grad (z. B. Dellach/Drautal).