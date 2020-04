Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nur wenige Standler kamen in Spittal zum kurzfristig einberufenen Wochenmarkt © Andrea Steiner

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Dieses leicht abgewandelte Zitat von Kurt Tucholsky beschreibt die Situation des Spittaler Wochenmarkts in diesen Tagen recht treffend. Vom Bürgermeister abwärts wurden in den vergangenen Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den traditionellen Donnerstag-Wochenmarkt vor Ostern wieder stattfinden zu lassen. Zum einen waren es die Standler, die seit Wochen darauf pochten, dass anderen Orts die Bauernmärkte sehr wohl offen halten konnten, zum anderen wurde vonseiten der Kunden Druck gemacht. Die langjährige Stammklientel wollte gerade vor Ostern nicht auf gesunde Lebensmittel verzichten. Und vor allem wollen sie die regionale Kreislaufwirtschaft stärken und mit einem Einkauf die bäuerlichen Familien unterstützen.