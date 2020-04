Facebook

Der nahezu Totalausfall der Gastronomie und Hotellerie trifft die größte Kärntner Molkerei, die Kärntnermilch, schwer: Der Absatz – etwa von Großpackungen mit Milch oder Schlag in den Großhandelsmärkten – ist weggebrochen, rund 30 Prozent des Umsatzes wurden bisher mit der Gastronomie erzielt, berichtet Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar vor zwei Wochen in der Kleinen Zeitung. Andere Abnahmemöglichkeiten, etwa im Export, seien ausgeschöpft, die Lager mit Produkten wie Käse voll gefüllt. „Wenn es nicht gelingt, in den nächsten Tagen den Absatz zu steigern, können wir von unseren rund 1000 Bauern weniger Milch abnehmen", kündigte Petschar an.