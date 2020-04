Facebook

Wladyslaw Tomasz Mach, seit 2014 Pfarrer in Seeboden sowie Provisor in Lieseregg und Treffling feiert seinen 60. Geburtstag © Rie-Press,Rie-Press

Einen Grund zum Feiern hat heute, Donnerstag, Wladyslaw Tomasz Mach SCJ, Superior der Kongregation der Herz-Jesu-Priester, Pfarrer in Seeboden sowie Provisor in Lieseregg und Treffling. Er wird nämlich 60 Jahre alt. Mach, 1960 in Polen geboren, trat 1983 in die Kongregation der Herz-Jesu-Priester ein. Nach seiner Priesterweihe 1990 in Stadniki in Polen war Mach seelsorglich unter anderem in Polen, in der Erzdiözese Wien und in Berlin tätig. 2014 kam Mach in die Diözese Gurk, wo er seither für die Pfarren Seeboden, Lieseregg und Treffling verantwortlich ist. Seit 2015 ist er überdies Superior der Herz-Jesu-Priester in Österreich und Kroatien. Auch die Kleine Zeitung gratuliert sehr herzlich!