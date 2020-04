„Bitte kommt ab 14. April in die Innenstadt und unterstützt die regionalen Händler“, wendet sich Kaufmann Günther Arztmann per Video an die Spittaler.

"Es liegt an den Kunden, dass wir Spittal wieder auf Vordermann bringen", sagt Günter Arztmann vom Modemosaik © KK/PRIVAT

Einen dringenden Appell an die Spittaler Kunden richtet Kaufmann Günter Arztmann (Modemosaik) per Videobotschaft. Im Namen von rund 25 Geschäftsinhabern und Fachhändlern ruft er die Bürger auf, ab dem 14. April wieder in der Innenstadt einzukaufen. „Damit wir alle eine Chance haben und Spittal wieder in die Höhe bekommen. Ich zähle auf euch und ich weiß, dass ihr hinter uns steht“, lautet seine Botschaft. Das YouTube-Video, das erst seit Dienstagabend online ist, hat fast 1000 Klicks.