Sirenenalarm am Dienstag um 10.26 Uhr in Kremsbrücke. Im Heizraum eines Einfamilienhauses in Vorderkrems war ein Brand ausgebrochen. Mit schwerem Atemschutz rückte ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr Kremsbrücke in den Kellerraum vor. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Nachdem der Raum mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert worden war, konnte "Brand aus" gegeben werden.