Der beliebte Sänger und Tenorhorn-Spieler aus dem Gegendtal wurde völlig überraschend aus dem Leben gerissen. Die Trauer ist nicht nur in der Familie unendlich groß, sondern auch bei Kollegen des MGV Almrose und der Trachtenkapelle Feld am See.

Große Trauer herrscht um Sänger und Musiker Bernd Plattner aus Radenthein © KK/PRIVAT

Tiefe Betroffenheit und Fassungslosigkeit herrschen in Radenthein und Feld am See: Der erst 37-jährige Bernd Plattner ist völlig unerwartet am 3. April verstorben und hinterlässt in seiner Familie, im Männergesangsverein Almrose Radenthein, in der Trachtenkapelle Feld am See, bei der Raiffeisenbank Nockberge und in seinem Bekanntenkreis eine große Lücke. Das Chorsingen war die große Leidenschaft des Ehemanns von Christina und des Vaters von Melissa (7) und Felix (4). Für seine sanfte, warme Bassstimme, seine Geselligkeit und seinen erdigen Humor wurde er von seinen Sängerkollegen geschätzt.