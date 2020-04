Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gesunken sind im Bezirk Spittal Insolvenzfälle und Privatkonkurse. Einen markanten Anstieg gab es bei den Verbindlichkeiten, die seit Jahresbeginn bei 15,3 Millionen Euro liegen. Die größte Pleite war die Insolvenz der Tischlerei Mandler in Greifenburg mit Passiva in der Höhe 8,5 Millionen Euro.

Weniger Insolvenzen, aber ein markanter Anstieg an Schulden: So die Bilanz für Oberkärnten im ersten Quartal © studio v-zwoelf - stock.adobe.co

Zwölf Unternehmen mussten im ersten Quartal 2020 im Bezirk Spittal Insolvenz anmelden, das ist ein Minus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Privatkonkursen sind die Insolvenzen auf zehn Fälle gesunken, ebenfalls ein Minus von 29 Prozent. Die Insolvenz des Greifenburger Tischlereibetriebes Mandler GmbH mit Passiva in der Höhe von 8,5 Millionen Euro ist in Kärnten bislang die größte Pleite des Jahres. Barbara Wiesler-Hofer, Leiterin des KSV1870 in Klagenfurt, geht detaillierter auf die Insolvenzen ein: „Acht Insolvenzverfahren, davon sieben Konkurse und ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurden eröffnet. Zusätzlich führten vier weitere Insolvenzanträge mangels Vermögens der Schuldner nicht zu eröffneten Verfahren.“