Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team der Tafel packt in Zeiten von Corona Lebensmittel-Pakete © KK/Rotes Kreuz (Archiv)

Nachdem der Termin für den 4. April aufgrund einer behördlichen Verordnung abgesagt werden musste, weil Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, verboten sind, startet die Team Österreich Tafel in Spittal diese Woche wieder neu durch. In Zeiten der Coronakrise haben die engagierten Ehrenamtlichen, die Lebensmittelspenden an Bedürftige verteilen, ihr Angebot neu organisiert und an aktuelle Herausforderungen angepasst.

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Team Österreich Tafel werden nun Lebensmittelpakete vorbereitet, die vom Team in Spittal in Zukunft für die Dauer der Corona-Beschränkungen zugestellt werden.

Lebensmittelpaket bestellen

Dies läuft wie folgt ab: Unter der Telefonnummer 0664-840 37 17 kann das Lebensmittelpaket am Tag vor der Ausgabe von 8 bis 12 Uhr bestellt werden. In dieser Woche - der Karwoche - wird bereits am Karfreitag zugestellt, das heißt die Lebensmittel müssten am Gründonnerstag telefonisch bestellt werden.

Für alle folgenden Wochen kann das Lebensmittelpaket freitags bestellt werden. Es wird dann am Samstagabend, eventuell bei hoher Nachfrage auch Sonntagvormittag, an die Verbraucher zugestellt.