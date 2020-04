Facebook

Die Natur blüht auf © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Hoher Luftdruck erstreckt sich von den Britischen Inseln über Mitteleuropa bis zum Schwarzen Meer. In diesem Hoch sammeln sich nicht nur sehr trockene, sondern auch angenehm milde Luftmassen an. Die Folge ist nach wie vor ganztags strahlender Sonnenschein bzw. ein völlig wolkenloser Himmel. Auf einen teils leicht frostigen Start in den Tag wird es untertags angenehm warm. In Spittal sind maximal schon nahe 20 Grad möglich. Das strahlend sonnige Wetter lädt zum ausgiebigen Bad in der Sonne ein. Allerdings sollte dabei unbedingt auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden.