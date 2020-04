Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein exaktes Abwägen aller Ausgaben herrscht derzeit in den 40 Oberkärntner Gemeinden. Aufgrund der Coronakrise rechnen sie mit großen finanzielle Einbußen.

In vielen Gemeinden wird aufgrund der Coronakrise der Rechenstift angesetzt © (c) Stockfotos-MG - stock.adobe.com

In den Gemeinden läuft derzeit alles auf Sparflamme. Aufgrund der Coronakrise hat die Gemeindeaufsicht alle Kommunen dazu angehalten, auf Ermessensausgaben und freiwillige Leistungen aus der Gemeindekasse, wie etwa Vereinsförderungen, vorerst zu verzichten. Projekte, die nicht dringend sind, werden auf Eis gelegt, was die Wirtschaft zusätzlich schwächen wird. Dass sich Kommunalabgaben und Ertragsanteile deutlich reduzieren werden, ist fix. Gleichzeitig befürchten die Bürgermeister, dass die Abgaben für Spitäler, Kinderbetreuungseinrichtungen, Sozialhilfeverband und so weiter, steigen werden.