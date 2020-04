++ Helfer und Ärzte bekommen Datenzugang bei Infizierten ++ Sperre aller Kärntner Seen steht im Raum ++ Zahl der Infizierten in Osttirol sinkt ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Die dritte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise geht zu Ende. Die 11.000er-Marke bei den bestätigten Coronafällen in Österreich wurde überschritten, laut Gesundheitsministerium sind es 11.765 Personen (Stand Samstag, 21 Uhr). In Kärnten sind 310 Menschen am Virus erkrankt. Drei Todesfälle sind zu beklagen. 121 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

Privatzimmervermieter bekommen Geld aus dem Härtefonds

Nachdem gewerbliche Vermieter bereits Geld aus dem Härtefonds bekommen, wurde jetzt nachgebessert. Auch Privatzimmervermieter werden nun berücksichtigt. Die Auszahlung soll Mitte des Monats erfolgen. Laut Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig gibt es in Kärnten rund 3500 Privatzimmervermieter. Urlaub am Bauernhof-Betriebe sind bereits vom Härtefallfonds erfasst.

Helfer und Ärzte bekommen Datenzugang bei Infizierten

Das Land Kärnten hat in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsdienst ein rechtliches Konstrukt erarbeitet, bei dem der Datenschutz gewahrt bleibt. Ziel war es, Helfer und Ärzte während der Coronakrise besser zu schützen. Das neue Modell gilt für das Rote Kreuz, für den Arbeiter-Samariterbund und der Ärztekammer Kärnten.

Sperre aller Kärntner Seen steht im Raum

Trotz der geltenden Bestimmungen würden Bootsausflüge unternommen und Wassersport ausgeübt. Die Exekutive werde verstärkt auf die Risiken am Wasser aufmerksam machen und die Kontrolltätigkeiten verstärken. Das kündigte am Samstag Landesrat Sebastian Schuschnig an.

Gottesdienst mit Bischof Marketz via Livestream

Sonntag, ab 10 Uhr, zelebriert Diözesanbischof Josef Marketz gemeinsam mit Dompfarrer Peter Allmaier im Klagenfurter Dom die Heilige Messe. Der Gottesdienst wird via Livestream übertragen. Gläubige sind eingeladen, die Palmzweige im Rahmen einer häuslichen Feier selbst zu segnen.

Die Ereignisse vom Samstag zum Nachlesen:

Was hat geöffnet?