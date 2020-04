Kleine Zeitung +

Spittal/Drau Jugendliche flüchteten nach Sachbeschädigungen mit dem Rad

Die Polizei konnte am Samstag drei junge Spittaler ausfindig machen. Sie sollen in der Nacht auf Samstag mehrere Sachbeschädigungen begangen haben. Die Burschen werden außerdem verdächtigt, in einem Mehrparteienhaus mehrere Kellerabteile aufgebrochen zu haben.