++ Dritter Corona-Toter in Kärnten ++ Zahl der Infizierten in Osttirol sinkt ++ Osterjause wird schon vorab gesegnet ++ Abholen von Speisen beim Wirt erlaubt ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

© APA/dpa/Marcel Kusch

Die dritte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise geht zu Ende. Die 11.000er-Marke bei den bestätigten Coronafällen in Österreich wurde überschritten, laut Gesundheitsministerium sind es 11.606 Personen (Stand Samstag, 12 Uhr). In Kärnten sind 308 Menschen am Virus erkrankt. Drei Todesfälle sind zu beklagen. 121 positiv Getestete gibt es derzeit in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Die Ereignisse im Live-Ticker

308 Kärntner erkrankt, elf auf der Intensivstation

Laut aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums (Stand Samstag, 12.30 Uhr), gibt es in Kärnten 308 Coronafälle. 32 befinden sich derzeit im Krankenhaus, davon elf auf der Intensivstation. In Osttirol waren es bis dato 126 Fälle.

Der „WKOsterhase“ verschenkt heuer Gutscheine

Mit einer „WKOsteraktion“ will die Wirtschaftskammer das Kärntner Ostergeschäft retten: Wer einen Gutschein von einem heimischen Betrieb schenkt, bekommt 20 Prozent zurück.

SPÖ-Kärnten: Bundesregierung gefährdet Versorgung

Die Kärntner SPÖ-Bundesräte Ingo Appe, Günther Novak und Gerhard Leitner nehmen den Hilfeschrei der 132 Kärntner Gemeinden auf und unternehmen heute, Samstag, gemeinsam mit ihren SPÖ-Kollegen im Bundesrat einen neuen Anlauf, um die Gemeinden vor einem finanziellen Kollaps und die Gemeindebürger vor dem Auseinanderbrechen wichtiger Versorgungsaufgaben zu schützen.

„Gestern im Nationalrat wurde diese dringend notwendige Hilfe von ÖVP und Grünen noch verweigert. Trotzdem werden wir nicht locker lassen, um die beiden Regierungsparteien, um Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler sowie insbesondere auch Finanzminister Gernot Blümel, zur Vernunft zu bringen“, so Appe, Novak und Leitner unisono.

AK fordert weiterhin Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Auch wenn die Erhöhung des Arbeitslosengeldes im Parlament vorerst keine Mehrheit gefunden hat, bleibt die vehemente Forderung der Arbeiterkammer (AK) Kärnten nach einer Anhebung weiterhin aufrecht.

Viel Abstand, wenig Masken - Rundgang über den Benediktinermarkt

Weiter kein Anstieg bei den aktiv Infizierten in Osttirol

Von 121 auf 126 ist die Fallzahl der Coronafälle in Osttirol von Freitag auf Samstag gestiegen. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt wie am Freitag bei 81.



307 Coronafälle in Kärnten

Laut Gesundheitsministerium (Stand Samstag, 9 Uhr) gibt es in Kärnten aktuell 307 positiv getestete Coronapatienten, am meisten sind es in Klagenfurt- Stadt (60), Völkermarkt (45), Villach-Land (41) und St. Veit (39).

Abänderung der Grenzsperre Grablach‐Holmec

Mit Montag, 6. April 2020, 00:00 Uhr, tritt am Grenzübergang Grablach‐Holmec - insbesondere zur Abfertigung des Pendlerverkehrs - eine Abänderung von der seit Donnerstag gültigen Grenzsperre in Kraft. Damit ist dort ab Montag ein Grenzübertritt in der Zeit von 5 bis 8 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr wieder möglich. Zusammengefasst ist entlang der Grenze zu Slowenien und Italien zu nachfolgenden Zeiten ein Grenzübertritt möglich:

B 80 – Lavamünd: 5 bis 23 Uhr

L133 – Grablach: 5 bis 8 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr (ab Montag, 6. April 2020)

B91 – Loibltunnel: 5 bis 21 Uhr

A11 – Karawankentunnel: 24 Stunden geöffnet

A2 – Arnoldstein: 24 Stunden geöffnet

B83 – Thörl‐Maglern: 7 bis 18 Uhr

Kärnten könnte Intensivpatienten aus Italien übernehmen

Sollte sich die Situation in Friaul-Julisch Venetien zuspitzen, bittet die Nachbarregion Kärnten, einige wenige Nicht-Covid-Patienten im Intensivbereich zu übernehmen. Kabeg prüft Anfrage.

Datenzugang bei Infizierten: Keine Auskünfte für Helfer

Gesetzesänderung ist noch nicht in Kraft, dennoch wurden Bürgermeister über positiv Getestete informiert. Keine Mitteilungen an Ärzte und Feuerwehren.

Kommunen wegen Corona vor der Pleite

Kärntner Gemeinde-Budgets sind durch die Corona-Krise hinfällig. Bürgermeister fordern nun Hilfspakete und Perspektiven. „Wenn sich nicht etwas ändert, sind 90 Prozent der Kärntner Gemeinden im September pleite", sagt Herbert Gaggl (ÖVP), Bürgermeister von Moosburg.

Patienten aus Italien nach Kärnten?

Sollte sich die Situation in Friaul-Julisch Venetien zuspitzen, bittet die Nachbarregion Kärnten, einige wenige Nicht-Covid-Patienten im Intensivbereich zu übernehmen. Die Kabeg prüft die Anfrage.

Keine Team-Österreich-Tafel in Spittal

Aufgrund einer behördlichen Verordnung für den Bezirk Spittal, wonach Zusammenkünfte, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im gleichen Haushalt leben, seit Freitag Mittag untersagt sind, muss die Team-Österreich-Tafel-Ausgabe für heute, Samstag, um 19 Uhr an der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Spittal abgesagt werden. Für die Ausgabe in der Karwoche sei man bemüht, eine schnelle und umsetzbare Lösung zu finden, so das Rote Kreuz.

65 Kärntner sind genesen

Wie der Landespressedienst Kärnten am Freitag mitteilte, sind inzwischen 65-Corona-Erkrankte wieder genesen.

"Genug freie Intensivbetten in Kärnten"

In Kärntens Spitälern gibt es genug freie Intensivbetten, und zwar sowohl für Coronavirus-Infizierte als auch für andere Kranke. Wie Primarius Rudolf Likar erklärt, seien derzeit sogar mehr Betten leer als sonst. Derzeit werden insgesamt elf Coronavirus-Patienten intensivmedizinisch betreut, 17 weitere sind stationär aufgenommen.

Ostern in der Krise feiern: Bischof Marketz beantwortete Fragen

Vor dem Beginn der Karwoche nahm Bischof Josef Marketz zu Themen Stellung, die Gläubige vor der Karwoche 2020 bewegen. Der Livestream zum Nachschauen.

Die Ereignisse vom Freitag zum Nachlesen:

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)