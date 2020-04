Facebook

Der Frühling setzt sich in den kommenden Tagen durch © MARTINA PIRKER

Am Palmsonntag herrscht Hochdruckeinfluss vor. Daher scheint nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke tagsüber zumeist die Sonne und Wolken sind dabei kaum zu erwarten. Am ehesten gibt es in den Nachmittagsstunden über manchen Bergen ein paar kleine Quellwolken. Nach einer klaren Nacht ist es in der Früh aber auch wieder recht kalt und in manchen Niederungen droht sogar leichter Frost. Bis zum Nachmittag treibt dann aber die Aprilsonne die Temperaturen deutlich in die Höhe und die höchsten Werte liegen zum Beispiel im Raum Millstatt nahe +16 Grad.