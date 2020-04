Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zunehmende Wärme lässt die Blätter sprießen © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Hochdruckeinfluss bestimmt an diesem Wochenende und somit auch am Samstag das Wetter bei uns in Oberkärnten. Zunächst könnte es da und dort noch ein paar Restwolken geben. Tagsüber scheint dann jedoch zumeist die Sonne und nicht selten sogar völlig ungestört. Am Nachmittag bilden sich zwar über manchen Berggipfeln wieder einzelne Quellwolken aus, diese sollten jedoch klein und daher harmlos bleiben.