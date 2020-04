Facebook

Rauscher, Wiedenig, Resch, Burgstaller, Fabian Wiedenig, Eder, Ronacher, Semmelrock, Mödritscher © KK/Privat

Rasch, persönlich und unbürokratisch helfen. Das ist der Leitsatz des Lionsclubs Hermagor, der in Not geratenen Mitmenschen in der Region unterstützend zur Seite steht. Nun haben sich einige Clubmitglieder - Franz Wiedenig, Bernd Resch mit Tochter Fiona, Philipp Mödritscher, Erich Semmelrock, Christian Warmuth, Erhard Eder und Tabea Brunner - zur Unterstützung der Aktion Essen auf Rädern entschieden. „Wir sind davon überzeugt, dass gerade jetzt das Miteinander in der Region wichtiger ist, als je zuvor. Zum Schutz der älteren Generation unterstützen wir die Essenszustellung“, sagen Präsident Franz Wiedenig und Sekretär Bernd Resch.