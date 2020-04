Die E-Bike-Wochenende am Millstätter See muss wegen der Coronakrise von Mai auf August verschoben werden.

Neuer Termin: 7. bis 9. August © KK/Gert Perauer

Das E-Bike-Event „E-Motions“ am Millstätter See wird dieses Jahr nicht wie geplant über das lange Pfingstwochenende vom 30. Mai bis 1. Juni in Seeboden stattfinden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird der beliebte Treffpunkt für E-Radler vom 7. bis 9. August ausgeschrieben. Auf das internationale Publikum warten traumhafte Touren zu den schönsten Logenplätzen am Berg und am See sowie eine hochwertige Rad-Messe.