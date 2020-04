Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Oberkärnten gibt es den ersten Corona-Patient, der intensivmedizinische Behandlung benötigt © (c) APA/AFP/SEBASTIEN BOZON (SEBASTIEN BOZON)

Bis vor wenigen Tagen war es ruhig im Krankenhaus Spittal, doch aktuell gibt es die ersten beiden Coronapatienten, die dort behandelt werden. Laut Krankenhaussprecher Michael Slamanig befindet sich ein Patient in intensivmedizinischer Behandlung, der zweite wird auf der Coronastation betreut. Jener Patient, dessen gesundheitlicher Zustand nicht so gravierend ist, wurde im Rahmen einer Testung im Corona-Container, der vor dem Spital aufgestellt ist, positiv getestet. Er wird voraussichtlich bald in häusliche Pflege entlassen.