In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden die Südfassade, ein Fresko sowie Grabsteine mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung dienen.

Vandalenakt: Das Eingangsportal, Fresko und Grabsteine wurden beschmiert © KK/Privat

Ein Vandalismus, der seinesgleichen sucht, wurde von Mittwoch auf Donnerstag (2. April) in Dellach/Drau verübt. Das Eingangsportal an der Südseite der Kirche, ein Fresko sowie drei Grabsteine wurden mit umgedrehten Kreuzen, der Satanszahl '666' und 'Fuck you' beschmiert. Entdeckt hat den Vandalenakt, der mit schwarzer Farbe verübt wurde, ein Friedhofsbesucher, der eine Kerze anzünden wollte.