Ein 51-Jähriger wurde am Dienstag bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Seeboden von einem Fahrzeug erfasst. Im Schock gab er an, nicht verletzt zu sein. Danach verspürte er Schmerzen. Jetzt sucht die Polizei den Lenker.

Bei einem Unfall in Seeboden wurde ein Fußgänger verletzt. Die Polizei bittet den Lenker oder etwaige Zeugen, sich zu melden (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Seeboden kam es am Dienstag zwischen 11 und 11.30 Uhr zu einem Unfall. Ein unbekannter Lenker fuhr mit einem Pkw samt Anhänger rückwärts aus einem Parkplatz aus. Dabei übersah er einen 51-Jährigen, der gerade hinter dem Fahrzeuggespann vorbeiging. Der Spittaler wurde vom Anhänger niedergestoßen. Der Autolenker sprach ihn an und fragte, ob er verletzt sei. Da der 51-Jährige unter Schock stand, gab er an, keine Schmerzen zu verspüren. Beide Männer verließen daraufhin den Unfallort, ohne ihre Personalien auszutauschen.

Erst im Laufe des Nachmittags machten sich beim Spittaler Schmerzen bemerkbar und er ging ins Krankenhaus Spittal/Drau. Dort wurden Verletzungen unbestimmten Grades diagnostiziert. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise. Der Autolenker ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, hat dunkles, leicht grau meliertes Haar und trug eine grün-orange Oberbekleidung. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelgrünen oder dunkelblauen Kombi mit kurzem Anhänger mit leuchtend grüner Abdeckplane. Der Lenker oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Seeboden/Millstättersee zu melden.