Der beliebte und bekannte Spittaler Chorsänger Günther Bartlmä verstarb am 31. März. Der in vielerlei Hinsicht engagierte ehemalige Fleischermeister (80) wird fehlen.

Naturliebhaber, Sänger, Musikant und Familienmensch: Günther Bartlmä wird den Menschen, die ihn kannten, fehlen © (c) Willi PLeschberger

Seit den frühen 1960-er Jahren trat Günther Bartlmä in mehreren Oberkärntner Chören auf. Sein sonorer zweiter Bass erklang in vielen Soloeinlagen, die stets mit begeistertem Applaus belohnt wurden. Am 31. März verstummt er für immer. Der Spittaler, der im vergangenen Jahr den 80. Geburtstag feierte, wuchs in der Kreuzen in Paternion auf und war einst der jüngste Fleischermeister Österreichs. Bevor er 1999 in den Ruhestand trat, war er als Vertriebsberater bei der zur Spar-Lebensmittelkette gehörenden Fleischerei Tann beschäftigt.