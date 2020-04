Facebook

Die Spittaler Kaserne bleibt gesperrt © Rie-Press

Schon vergangene Woche war die Spittaler Türkkaserne in den Schlagzeilen, da es einen Corona-Verdachtsfall gab. Das Aufatmen, da sich dieser Verdacht nicht bestätigte, war aber nur von kurzer Dauer. Die Kaserne bleibt gesperrt, denn dieses Mal gibt es einen positiven Coronalfall. Ein Soldat hat sich in seinem privaten Umfeld infiziert. "Alle 30 Soldaten, die Kontakt zu ihm gehabt haben könnten, wurden bereits getestet. Wir warten auf die Ergebnisse", sagt Christoph Hofmeister, Presseoffizier beim Militärkommando Kärnten. Der Dienstbetrieb in der Spittaler Kaserne wurde bis auf ein Minimum heruntergefahren. Die Soldaten sitzen zu Hause in Bereitschaft. Hofmeister: "Die Kaserne ist aber natürlich noch bewacht."