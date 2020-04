Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die regionalen Produzenten füllen auch in der Corona-Krise das Osterkörberl mit Köstlichkeiten © GERNOT EDER

Die Corona-Krise fordert Einschnitte in den Alltag aller. Normalerweise kommt die ganze Familie zusammen, man geht zur Speisensegnung und feiert ein gemeinsames Fest. Doch in diesem Jahr wird alles anders. Zumindest ist der Tisch reichlich gedeckt – mit der großen Produktpalette der regionalen Anbieter vom Reindling bis zum Schinken. Schoko Hasen bieten die regionalen Konditoreien. Auf der Kleine Zeitung Plattform #regionalkaufen finden sich viele Händler aus der Region, die zustellen oder eine Corona-Maßnahmen konforme Übergabe der Produkte gewährleisten können. Hier ein kleiner Überblick, was die Region kulinarisch zu Ostern zu bieten hat.