Gewerkschaft kritisiert"Entlassung des Krankenhaus-Betriebsrats ist inakzeptabel"

Die Geschäftsführung des Krankenhauses Spittal hat am Montag wie berichtet beim Landesgericht Klagenfurt den Antrag auf Entlassung des Betriebsratsobmannes eingebracht. Die Gewerkschaft übt nun scharfe Kritik am Vorgehen und bezeichnet die Entlassung als "absolut inakzeptabel". „Wir haben uns die gegen den Kollegen erhobenen Vorwürfe angesehen. Es ist inhaltlich nichts enthalten, was eine Entlassung rechtfertigen würde. Der Verdacht liegt nahe, dass hier versucht wird, einen aus Sicht des Krankenhauses unbequemen Betriebsratsvorsitzenden abzuservieren“, erklären Hermann Lipitsch, Kärntner Vorsitzender der zuständigen Fachgewerkschaft sowie vida-Kärnten Juristin Anna Michorl in einer Aussendung.