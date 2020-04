Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der Coronakrise sorgen sie für Stabilität. Wir holen jene Berufsgruppen vor den Vorhang, die in Zeiten außergewöhnlicher Lebensumstände Anker sind.

Unsere heutigen Helden des Alltags © Kleine Zeitung

Wöchentlich stellen wir Menschen vor, die in Zeiten der Coronakrise in ihrem Job die Stellung halten. Ihnen gebührt großer Dank. Denn während die breite Masse der Bevölkerung zu Hause bleiben muss, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, leisten sie einen großen Beitrag für die Gesellschaft. Hier kommen jene zu Wort, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen, um Ordnung und Sicherheit zu wahren. Sie erzählen, wie sie ihre Arbeit in diesen herausfordernden Zeiten erleben.