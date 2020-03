Spittal"Andrang für Schutzmasken war riesig"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

2000 Gesichtsmasken hat das Team Kärnten angeschafft, um sie gratis an Interessierte zu verschicken. Landesobmann Gerhard Köfer: "Nachfrage, vor allem im Bezirk Spittal, war sehr groß."

Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer verschickte von zuhause aus 2000 Schutzmasken an Interessierte. © KK/PRIVAT

Nachdem sich Mitarbeiterinnen von Supermärkten vermehrt an Vertreter des Team Kärnten gewandt haben, um ihrer Sorge bezüglich Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus Ausdruck zu geben, hatte Landesobmann Gerhard Köfer die Idee, 2000 Schutzmasken anzukaufen und sie gratis an Interessierte abzugeben. "Der Andrang war riesig. Wir haben maximal vier Masken pro Person abgegeben, das ganze Kontingent war innerhalb weniger Tage vergeben", sagt Köfer, der vor allem viele Anfragen aus dem Bezirk Spittal/Drau erhielt. Die Masken wurden von Köfer und Mitarbeitern zu Hause einsortiert und per Post verschickt.