Julia Aigner, Markus Goldberger und Leonie Steinwender bereiten sich derzeit zu Hause auf die Matura vor © KK/Privat

Julia Aigner (19) aus Rennweg maturiert an der HLW Spittal: „Der Unterricht läuft bei uns jetzt so, dass uns die Lehrer Arbeitsaufträge per E-Mail schicken, die wir per E-Mail wieder abgeben. Ich führe da eine Liste, die ich je nach Frist abarbeite. Das ist wie Hausübung machen. Ansonsten nutzen wir die Plattformen ,Teams’, um uns zu besprechen, und ,Zoom’, um Videoanrufe auch in größeren Gruppen zu starten. Hier können die Lehrer Dinge erklären, wir können den eigenen Computer-Bildschirm mit der Gruppe teilen und herzeigen und so auch Referate halten. In Rechnungswesen haben wir einen Online-Buchungstrainer und wir können auf viele Bücher online zugreifen.