In der Werkstatt der Firma More werden auch in der Coronakrise Fahrräder oder Rasenmäher wieder flott gemacht. Und das ganz ohne Kundenkontakt. Auch Neubestellungen werden telefonisch entgegengenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walter Edlinger und Philipp Rud mit Seniorchef Hans More © KK/Marco Riebler

In den vergangenen Tagen hat das Team der Firma More Maschinen GmbH in der Spittaler Bahnhofstraße alles daran gesetzt, um auch in der Coronakrise den Kunden ein optimales Service anbieten zu können. Zwar bleiben die Fahrräder hinter verschlossenen Geschäftstüren, dafür aber hat Chef Christoph More einen Online-Shop eingerichtet: "Hier kann man das Fahrrad bestellen und wir liefern kontaktlos aus." Auch Küchengeräte oder Waschmaschinen werden nach Bestellung direkt vor die Haustür geliefert. More: "Wir beraten zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail."