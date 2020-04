Facebook

24 Erkrankte im Bezirk Spittal

Laut Zählung des Gesundheitsministeriums sind mit Montag, 30. März, 24 Personen aus dem Bezirk Spittal positiv auf das Coronavirus getestet. Diese Zahl bestätigt Bezirkshauptmann Klaus Brandner: "Binnen einem Tag ist die Zahl von 21 auf 24 angestiegen. Die Tendenz ist steigend. Wir haben aber in Relation zur Einwohnerzahl im Vergleich zu anderen Bezirken sehr wenige Fälle." Eine Oberkärntnerin, die in dieser Statistik mitgeführt wird, hätte keinen direkten Bezug zu Oberkärnten: "Sie hat den Hauptwohnsitz hier, sich aber in Tirol angesteckt und ist dort in Quarantäne."