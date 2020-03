Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sophie Sorschag in Trondheim (NOR) vor dem Springen bei der Raw Air 2020 © Sorschag

Die Corona-Krise hat den Erfolgslauf der Gailtaler Ausnahmesportlerin Sophie Sorschag je unterbrochen. „Heuer konnte ich meine ersten Weltcuppunkte holen“, erzählt die Reisacherin, die 20. in der Gesamtwertung der Raw Air 2020 (ein Wettbewerbsteil des Weltcups) ist. Doch der Bewerb und die Saison wurden vorzeitig beendet. „Sprünge in Norwegen und Russland wurden abgesagt. Trotzdem ist dies die erfolgreichste Saison, die ich je hatte“, so Sorschag.