Ende der Quarantäne Urlauber haben Heiligenblut wieder verlassen

Am Sonntag um 7.30 Uhr endete die Quarantäne für 88 einheimische Touristen und rund 50 Beschäftigte in Heiligenblut. Nachdem zwei Corona-Fälle bekannt geworden waren, war der Ort am 15. März abgesperrt worden.