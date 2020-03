Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Neben Wohnhaus in Spittal

Die Gartenhütte war nur wenige Meter vom Wohnhaus entfernt © Freiwillige Feuerwehr Spittal an

Sirenenalarm gab es am Samstag um 3.45 Uhr in Spittal. Ein Mann hatte bei der Polizei angezeigt, dass er einen Feuerschein gesehen hatte. Die Beamten hielten Nachschau und erkannten, dass eine Gartenhütte, die nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt ist, in Vollbrand stand.