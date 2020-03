Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Endlich einmal selbst Brot herstellen! Viele wollen es tun, finden aber keine Zeit dazu. In der durch Corona verordneten Zwangspause ist nun die Zeit dazu. Die Damen vom Soroptimist Club Spittal-Millstättersee machen es vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine nahrhafte Überraschung: Sauerteig als Geschenk für Nachbarschaft © KK/Soroptimist Club

Es ist eine Idee, die nicht viel kostet, dafür aber umso mehr zu Herzen geht. Die Damen vom Soroptimist Club Spittal-Millstättersee verteilen derzeit an ihre Nachbarn in kleine Gläser abgefüllten Sauerteig. So wollen sie die Tradition des Brotbackens wieder aufleben lassen. Immerhin sind sie selbst begeisterte Brotbäckerinnen.