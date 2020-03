Facebook

Die Türk-Kaserne geht wieder in Normalbetrieb über © Rie-Press

Der Coronaverdacht bei einem Soldaten der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau hat sich nicht bestätigt. Wie Heeressprecher Christoph Hofmeister am Freitag sagte, sei der Test negativ gewesen. Die Kaserne bleibt aber vorerst aus Sicherheitsgründen gesperrt. "Die Krankheitssymptome sind so, dass man sich dazu entschlossen hat, noch einen zweiten Test durchzuführen", sagte Hofmeister.