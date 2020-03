Facebook

Das kalte Wetter bleibt uns noch erhalten © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Vom Nordwesten her nähert sich heute, Sonntag, eine weitere Kaltfront. Die Temperaturen liegen zeigen milde 9 bis 15 Grad. Der Hochdruckeinfluss wird bereits wieder schwächer und vom Nordwesten her nähert sich eine Schlechtwetterfront. Vor ihr zeigt sich aber zeitweise noch die Sonne. Im Verlauf des Tages werden dann jedoch die Wolken immer mehr und auch dichter und später am Tag steigt vor allem im Bereich der Tauern das Regenschauerrisiko an. Nach Süden hin sollte es tagsüber eher noch trocken bleiben.