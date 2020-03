Regional einkaufen"Ich vertraue meinen Kunden"

Facebook

Barbara Kreiner liefert Lesespaß ins Haus © Camilla Kleinsasser

Barbara Kreiner, Chefin der Buchhandlung Nest am Spittaler Hauptplatz, hält - wie alle anderen Buchhandlungen auch - ihr Geschäft wegen der Corona-Krise geschlossen. Für ihre Kunden hat sie aber ein Lieferservice eingerichtet. Unter Telefon (04762) 25 35 oder per E-Mail an buch@nest.co.at. können Bücher, Schreibwaren oder auch Schultaschen bestellt werden und werden bis vor die Haustür geliefert. Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung. "Ich vertraue einfach darauf, dass meine Kunden direkt nach Erhalt der Ware zahlen", sagt Kreiner. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich. Auf www.nest.co.at gibt es alle Infos für Lesehungrige. Was die Buchhändlerin besonders freut ist, dass ihr Angebot geschätzt und gerne genutzt wird.