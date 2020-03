Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zeit in der Heimquarantäne wird auch für Arbeiten in der Garage genutzt © KK/Privat

Für den jungen Trebesinger Sandro Haas erfüllte sich ein großer Traum. Am 25. Februar flog der 18-Jährige in die USA, nach Statesville in North Carolina. Eigentlich hätte es ein fünfwöchiger Aufenthalt, finanziert von seinem Lehrbetrieb Lindner Recyclingtech GmbH in Spittal, sein sollen. Als Dank für seinen Fleiß durfte der Lehrling Berufsluft beim Firmensitz in Übersee schnuppern. Dem hat die Corona-Krise aber ein vorzeitiges Ende gesetzt. Er und sein Kollege Tobias Seebacher (21) mussten nach drei Wochen den Rückflug antreten. "Am letzten Drücker sind wir am 16. März wieder zurückgeflogen und am Flughafen in München gelandet", schildert Sandro Haas. Die Heimquarantäne im Elternhaus in Trebesing hat der Liesertaler in wenigen Tagen gesund überstanden. "Am Montag gehe ich wieder arbeiten", ist der Lehrling erleichtert.