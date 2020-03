Ein Grundwehrdiener der Türkkaserne in Spittal ist mit Corona-Symptomen seit gestern, Mittwoch, in Heimquarantäne. Er hatte Kontakt zu rund 60 Soldaten.

100 Soldaten sitzen derzeit in Kaserne fest © (c) RIE-PRESS RIEDER

In der Türkkaserne in Spittal ist derzeit Ruhe eingezogen. Wegen des Coronavirus wurde die Ausbildung für die Berufssoldaten ausgesetzt. Als weitere Maßnahme sind die Soldaten teils zu Hause in Bereitschaft, um das Risiko, sich gegenseitig zu infizieren und in weiterer Folge Familienmitglieder anzustecken gering zu halten. Doch gestern, Mittwoch, hat Corona weitere Maßnahmen notwendig gemacht. Ein Grundwehrdiener könnte sich mit dem gefährlichen Virus angesteckt haben. Dieser hat sich mit den Symptomen Husten, Fieber und Schüttelfrost krankgemeldet und ist als Verdachtsfall zu Hause in Quarantäne.