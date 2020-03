166 Corona-Fälle in Kärnten, 65 in Osttirol +++ Osterfeuer sind heuer in Kärnten verboten +++ Ärzte-Dienste am teilweise Wochenende unbesetzt +++Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live.

Schutzanzüge sind in ganz Europa Mangelware

Mittlerweile gibt es in Österreich laut Gesundheitsministerium bereits 5560 (Stand 15 Uhr, 25.03.) bestätigte Coronafälle. In Kärnten sind es 161, zwei Todesfälle sind zu beklagen.

Es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden:

Die Ereignisse im Liveartikel





Testergebnis in Kaserne wird heute erwartet

Ein Grundwehrdiener der Türkkaserne in Spittal befindet sich mit Corona-Symptomen seit Mittwoch in Heimquarantäne. Der Mann hatte Kontakt zu rund 60 Soldaten. Die Kaserne wurde daraufhin geschlossen. Das Ergebnis des Tests soll heute vorliegen.





Kelag-Monteure unter Beschuss

Laut Kelag haben sich in den vergangenen Tagen Vorfälle gehäuft, bei denen Monteure von Kunden und Anrainern angesprochen wurden, ob ihre Arbeit in Tagen wie diesen überhaupt nötig sei. Der Energieversorger hält fest, dass alle Arbeiten unter der Einhaltung strenger Regeln durchgeführt werden.

„Seien Sie versichert, dass wir bemüht sind, unsere Arbeiten so kurz wie möglich zu halten. Wir haben darüber hinaus umfassende Maßnahmen gesetzt, um unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen und um sicherzustellen, dass auch für die Bevölkerung durch unsere Anwesenheit keine Gefährdung auftritt“, betonen die Geschäftsführer Michael Marketz und Reinhard Draxler in einer Aussendung.



Kinderschutz in der Corona-Krise

Das Land Kärnten hat Leitfäden für Eltern entwickelt, um als Familie gut durch die besonders herausfordernde Zeit der Corona-Krise zu kommen und Kindern im Umgang mit dem Virus möglichst gut helfen zu können. Alle Informationen finden Sie unter https://kinderschutz.ktn.gv.at/



Loiblpass nach Schneefällen endgültig gesperrt

Trotz der Corona-Beschränkungen war der Pendler- und Warenverkehr in den letzten Tagen über den Grenzübergang am noch erlaubt. Nach den Schneefällen wurde der Loiblpass nun komplett gesperrt.



Zahlen weiter offline

Das Gesundheitsministerium hat bisher die aktuellen Corona-Zahlen im 15-Minuten-Takt auf seiner Homepage veröffentlicht. Seit gestern ist dieser Service offline. Das Land Kärnten hat mit Stand 8 Uhr 168 Fälle gemeldet, in Osttirol sind es 65. In Österreich gab es einen Anstieg der Fälle um 606 in 24 Stunden - der geringste in den vergangen zwei Wochen.



Winterdienst läuft ohne Einschränkungen

Die Mitarbeiter der Asfinag sind auch angesichts der derzeit herrschenden Corona-Lage unverändert im Einsatz. So auch bei möglichen Wintereinbrüchen, wie es am Donnerstag der Fall war. Alle Autobahnmeistereien sind durchgehend besetzt.



Nicht verzweifeln, liebe Eltern!

Die NMS St. Veit an der Glan hat einen sehr sympatischen Aufruf gestartet, um alle teilweise schon gestressten bis verzweifelten Eltern etwas zu beruhigen. Es sei absolut in Ordnung, wenn Kinder nicht alles Aufgaben schaffen und Eltern nicht alles erklärten können. "Wenn die Krise vorbei ist, wird sich kein Kind daran erinnern, was es für die Schule gemacht hat, aber jedes Kind wird sich daran erinnern, wie es sich in dieser Situation gefühlt hat."

Ärzte-Dienste am Wochenende unbesetzt

Der Villacher Bezirksärztevertreter Gerd Clement ortet bei den Hausärzten massiven Handlungsbedarf. „Die Behörde lässt uns im Stich. Wir können im Moment nicht alle Wochenenddienste besetzen, weil viele Ärzte Angst vor Hausbesuchen ohne Schutzbekleidung haben“, warnt er. Drei Dienste pro Monat im Sektor Villach Nord und Villach Süd können derzeit nicht besetzt werden. Zudem gebe es einen extremen Mangel an Schutzbekleidung.

Gemeinderatssitzungen fallen aus

Kärntner Gemeinden sollen auf Anweisung der Gemeindeabteilung bis auf Weiteres auf Sitzungen verzichten. Das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass der langjährige St. Veiter Bürgermeister Gerhard Mock nicht wie geplant abtreten kann.



Pferdehalter dürfen in Ställe

Unterschiedliche Aussagen was die Betreuung von Pferden betrifft haben für Verwirrung unter Kärntner Haltern gesorgt. Laut Recherchen der Kleinen Zeitung ist die eigene Betreuung auch bei fremd untergebrachten Pferden erlaubt. Alle Informationen finden Sie hier.

Keine öffentlichen Gottesdienste bis einschließlich Ostermontag

Auf Basis der jüngsten von der österreichischen Bischofskonferenz veröffentlichten Richtlinien hat die Diözese Gurk nun bekanntgegeben, dass die am 13. März veröffentlichten Vorschriften bis vorerst einschließlich Ostermontag, dem 13. April, ihre Gültigkeit behalten und somit auch in den bevorstehenden Kar- und Ostertagen keine liturgischen Feiern mit physischer Anwesenheit von Gläubigen sowie öffentliche Veranstaltungen stattfinden werden.

Kaserne in Spittal/Drau gesperrt

Die Türk-Kaserne in Spittal/Drau ist am Mittwoch wegen eines Corona-Verdachtsfalls gesperrt worden. Wie Christoph Hofmeister, Pressesprecher des Militärkommandos Kärnten, bekannt gab, hatte sich ein Soldat in der Früh mit Fieber und Husten krankgemeldet, daraufhin wurden die Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet.

Zwei Pflege-Mitarbeiterinnen in Lienz positiv getestet

Im Zuge der COVID-19 Testungen von Bediensteten der Osttiroler Wohn- und Pflegeheime, wurde die Heimverwaltung heute vom Labor Gernot Walder davon in Kenntnis gesetzt, dass zwei Mitarbeiter des Wohn- und Pflegeheimes Lienz, positiv auf COVID-19 getestet wurden. Bei den Heimbewohnern sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Symptome aufgetreten.

Keine Osterfeuer in Kärnten

Weil Osterfeuer von Gemeinden genehmigt und der Osterhaufen von Feuerwehren mindestens vier Tage vor dem Abbrennen kontrolliert werden müssen, wird es heuer wohl keine Osterfeuer geben. Denn die Gemeinden und Feuerwehren müssen für Corona-Maßnahmen gerüstet sein und haben die Corona-Anordnungen ebenso zu befolgen. Das Land sieht aus Sicherheitsgründen von einer zeitlichen und räumlichen Ausnahme des Bundesluftreinhaltegesetes, dass generell Verbrennen von Materialien verbietet, ab.

Klagenfurt - Stationäre Corona-Tests auf dem Messegelände

Das Rote Kreuz hat auf dem Klagenfurter Messegelände einen Container für Corona-Test aufgestellt. Pro Tag sind 50 Tests möglich.

Notquartier mit 50 Betten in der Villacher Stadthalle

Nach Notquartieren in Klagenfurt entsteht nun auch in Villach ein Lazarett für Coronafälle. In der Stadthalle wurden 50 Betten als "Notfallreserve" aufgebaut. In Krankenhäusern gibt es 180 Betten für Intensivpatienten.

Regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice

Hier finden Sie eine Auswahl an Händlern in Ihrer Nähe, bei denen Sie online bestellen können oder die andere Formen des kontaktlosen Kaufens anbieten, wie zum Beispiel Ab-Hof-Verkäufe.

Die Ereignisse vom Mittwoch finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)