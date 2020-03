Facebook

Wann der Spittaler Wochenmarkt wieder öffnet, entscheidet die Stadtpolitik © Andrea Steiner, KLZ Archiv

Einen Hilferuf für die Öffnung des Wochenmarktes in der Stadt starteten die Familien Hötzer, Heller-Kotric und Gütler aus Spittal sowie die Familie Zauchner aus Möllbrücke: Sie appellierten in einem Leserbrief an Bezirkshauptmann Klaus Brandner und Bürgermeister Gerhard Pirih, den Wochenmarkt auf dem Gendarmerieplatz in Spittal wieder zuzulassen.