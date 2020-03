Kleine Zeitung +

Greifenburg 82-Jähriger erlitt bei Sturz in Badewanne schwerste Verbrühungen

Am Mittwochmorgen musste ein 82-jähriger Pensionist aus Greifenburg mit dem Notarzthubschrauber in die Uni-Klinik Graz geflogen werden. Beim Sturz dürfte er die Armaturen gestreift haben, sodass heißes Wasser über den bewusstlos in der Badewanne liegenden Mann rinnen konnte.