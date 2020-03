Prozess in Klagenfurt muss stattfinden +++ Rammstein-Konzert in Klagenfurt vor Verschiebung +++ Franz Klammer befindet sich in Selbstisolation +++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten lesen Sie hier live.

Rammstein werden wohl nicht am 25. Mai in Klagenfurt auftreten © Universal

Mittlerweile gibt es in Österreich bereits 4558 (Stand 9.50 Uhr) bestätigte Coronafälle. In Kärnten sind es 137 (Stand 11 Uhr), 10 Menschen werden Krankenhäuser behandelt, zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden:

Die Ereignisse im Liveartikel

Großer Ärger über Asylwerber

Bilder einer Gruppe von 15 aus Klagenfurt angereisten Asylwerbern ohne Sicherheitsabstand empören in sozialen Netzwerken und den Bürgermeister der steirischen Marktgemeinde Wildon. Die Asylwerber stammen aus Syrien.

Pressekonferenz der Landesregierung



Die Kärntner Landesregierung beschließt am heutigen Dienstag ein Unterstützungspaket für heimische Betriebe in der Corona-Krise. Ab 11 Uhr können Sie die Pressekonferenz hier live sehen.

Prozess muss stattfinden

Ein unaufschiebbarer Prozess findet heute am Landesgericht Klagenfurt statt. Für die Geschworenen gibt es dabei Desinfektionsmittel, Schutzmasken und ausreichend Sicherheitsabstand. Es geht um einen Mann, der in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden soll.

Sozialmärkte eröffnen wieder

Eine Woche waren die sechs Soma-Märkte in Kärnten zugesperrt. Am 26. März sperren die sechs Filialen wieder auf. Es gibt nun wieder genügend Lebensmittel. "Aufgrund der Hamsterkäufe gab es Engpässe", sagt Soma-Geschäftsführerin Liselotte Suette.

Die aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums um 8.30 Uhr

Klagenfurt Stadt 28

Klagenfurt Land 15

Villach Stadt 11

Villach Land 14

Wolfsberg 14

Völkermarkt 28

Feldkirchen 3

St. Veit 10

Spittal 11

Hermagor 3

Lienz 45

Rammstein-Konzert in Klagenfurt droht die Absage



Am 25. Mai wäre die deutsche Rockband Rammstein vor ausverkauftem Wörthersee-Stadion in Klagenfurt aufgetreten. Aufgrund der Coronakrise dürfte die gesamte Tournee verschoben werden. Daher sind die Veranstalter, die das Konzert in Kärnten noch nicht offiziell verschoben haben, auf der Suche nach einem Ersatztermin. Im Raum stehen Herbst 2020 oder Frühjahr 2021.

Ein Begräbnis mit schweren Folgen

Bei einem Begräbnis am 6. März in Völkermarkt steckten sich ein großer Teil der Trauergäste mit dem Coronavirus an. Im Exklusivinterview in der Kleinen Zeitung erzählen Ermelinde und Michael Warrasch aus Griffen, dessen Vater bzw. Schwiegervater verstorben war, über die daraus resultierenden Folgen.

Klammer in Selbstisolation

Abfahrts-Olympiasieger Franz Klammer hat kürzlich eine Flugreise absolviert und hat sich selbst Quarantäne auferlegt. "Ich nehme es als Auszeit", sagte der vor allem in Wien lebende Kärntner und nutzt diese auch für Gartenarbeiten, zum Lesen und um seine Sprachkenntnisse in Englisch und Italienisch zu verbessern. Mit Übungen im Garten versucht sich Klammer aktuell fit zu halten. Der 66-Jährige plädiert dafür, alle Vorgaben der Regierung einzuhalten. Ein Zuviel an Informationen versucht er aber zu vermeiden. "Ich lasse mich nicht verrückt machen."

Die Ereignisse vom Montag finden Sie hier zum Nachlesen.

