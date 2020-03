Ganze Fußballmanschaft in Quarantäne +++ Prozess in Klagenfurt mit Schutzmasken +++ Rammstein-Konzert in Klagenfurt vor Verschiebung +++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten lesen Sie hier live.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Thermenresort in Villach schickt Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit © Pacheiner

Mittlerweile gibt es in Österreich laut Gesundheitsministerium bereits 4846 (Stand 14.10 Uhr) bestätigte Coronafälle. In Kärnten sind es 141 (Stand 14.30 Uhr), zehn Menschen werden in Krankenhäusern behandelt, zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden:

Die Ereignisse im Liveartikel

14.50 Uhr - Wörthersee-Triathlon 2020 abgesagt

Der Wörthersee-Triathlon über die Olympische Distanz, der für den 22. Mai geplant wurde, ist abgesagt. "Falls ihr zu den 288 Athleten gehört, die sich bereits angemeldet haben, schickt uns ein E-Mail an kassa@hsvtriathlon.at und lasst uns wissen, ob ihr Euren Start auf 2021 verschieben wollt oder Euer bereits gezahltes Startgeld an Euch zurück überwiesen werden soll", schreibt der Veranstalter auf Facebook. Mitte Mai 2021 soll die Veranstaltung wieder stattfinden.

14.30 Uhr - Aktion gegen Corona-Fake-News

Das neue Coronavirus (Sars-CoV-2) ist nicht nur ein Krankheitserreger, sondern auch die Quelle für viele Falschmeldungen und Fake News, die sich rasch im Netz verbreiten und bei denen teilweise auch Universitäten fälschlicherweise als Absender angegeben werden. Unis bieten nun Experten als Ansprechpersonen rund um Corona an.

Testverfahren und Unterschiede

Uta-Maria Ohndorf ist Geschäftsführerin von Roche Diagnostics in Österreich. Ihr Unternehmen hat einen Schnelltest auf Basis der PCR-Methode entwickelt. Im Kleinetv-Interview erklärt sie die Testverfahren und deren Unterschiede.

Hausärzte verlangen mehr Tests

Maria Korak-Leiter, Vertreterin der Hausärzte in der Ärztekammer spricht die Nöte der Berufsgruppe an und fordert mehr Tests ein. „Jeder grippale Effekt muss auf Corona getestet und die Angehörigen in Quarantäne geschickt werden", sagt Korak-Leiter.

Rechtsexperte im Livestream

Bernhard Fink, Vizepräsident der Kärntner Rechtsanwaltskammer, nimmt zu den brennendsten Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise Stellung. Wie weit darf der Staat zur Bekämpfung einer Seuche die Freiheit des Einzelnen beschränken? Fink beantwortet im Kleine Zeitung Live-Stream am 24. März um 14.15 Uhr die wichtigsten Rechtsfragen in der Corona-Krise.

Zwei Postpartner sperren wieder auf

In St. Jakob im Rosental eröffnet der einzige Postpartner in der Gemeinde wieder. Ab Mittwoch steht deshalb das Bastelgeschäft der Familie Preiml in St. Jakob wieder als Postpartner zur Verfügung, für alle anderen Produkte wurde ein Onlineshop eingerichtet (shop@paperandstyle.at). "Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12.00 Uhr. Wieder geöffnet hat seit dieser Woche auch der Postpartner der Lebenshilfe Kärnten in Ledenitzen in der Gemeinde Finkenstein. Öffnungszeiten sind von 8 bis 12 Uhr uns 14.45 bis 16.45 Uhr.

Thermenresort schickt alle Mitarbeiter in Kurzarbeit

„Wir haben keinen Verdachtsfall, aber die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter liegt uns am Herzen“, kündigte Geschäftsführerin Karina Winkler Mitte März nach der Schließung der Kärnten Therme auch die Schließung des touristischen Komplexes des Thermenresorts an. Zudem wurde die Rehaklinik geschlossen, nur in der Sonderkrankenanstalt für Orthopädie herrscht noch eingeschränkter Betrieb.

Kärnten bei Testungen über Durchschnitt

„Es ist mir ein Anliegen klarzustellen, dass Kärnten mehr Testungen durchgeführt hat als der österreichweite Schnitt. Leider wird in diversen Gerüchten das genaue Gegenteil behauptet“, so Beate Prettner. Ab heute, Dienstag, untersucht auch das Institut für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt (ILV) des Landes Kärnten Abstrichproben auf das Coronavirus. Die rechtlichen Grundlagen dafür wurden von der Bundesregierung geschaffen. Nach Angaben der Gesundheitsreferentin werden heute 45.000 Masken an die niedergelassenen Ärzte des Landes ausgeliefert, 12.000 bekommen die Zahnärzte.

Bauernmärkte und Ab-Hof-Verkauf weiterhin möglich

Bauernmärkte, der Betrieb von Hofläden und alle anderen Formen der Direktvermarktung sind auch in Zeiten der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus weiterhin möglich. Natürlich unter Einhaltung der geltenden strengen Hygieneauflagen. Dies wurde seitens des Landwirtschafts- und des Gesundheitsministeriums klargestellt. Kärntens Agrarreferent Landesrat Martin Gruber und Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler begrüßen diese Klarstellung. Mößler: „Die Kärntner Direktvermarkter sind für die regionale Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln unverzichtbar. Gerade in Zeiten wie diesen kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu."

Bürgermeister war 14 Tage freiwillig in Isolation

Nach einer Chorprobe seiner Frau vor zwei Wochen wurden einige Mitglieder positiv auf das Coronovirus getestet. Deshalb begab sich der Völkermarkter Bürgermeister Valentin Blaschitz (68) vor 14 Tagen freiwillig in Heimquarantäne. Doch weder er noch seine Frau zeigten Symptome einer Infizierung.

Ganze Fußballmannschaft in Quarantäne

Das Coronavirus "foulte" eine ganze Fußballmannschaft: Das gesamte Team des SV Viktring aus der 2. Klasse C ist derzeit in Quarantäne. Denn ein Spieler der Klagenfurter Mannschaft wurde mit dem Coronavirus infiziert. Ingesamt sind 14 Sportler und ein Trainer von der Quarantäne betroffen. Am morgigen Mittwoch gibt es vorraussichtlich Entwarnung.

Riesiges Notquartier im Klagenfurter Sportpark

In der Landeshauptstadt wird ein weiteres, riesiges Notquartier errichet. 100 Betten stehen in der Klagenfurter Ballsporthalle ab Freitag als Reserve zur Verfügung, sollten Kapazitäten im Lazarett des Klinikums einmal nicht mehr ausreichen.

Villach richtet eine "Kummernummer" ein

Das Coronavirus stresst die Menschen, daher hat die Stadt Villach ab Mittwoch eine regionale "Kummernummer" eingerichtet. "Unter 04242-205 DW 3040 stehen Expertinnen und Experten für Gespräche bereit", sagt Villachs-Bürgermeister Günther Albel.

Großer Ärger über Asylwerber

Bilder einer Gruppe von 15 aus Klagenfurt angereisten Asylwerbern ohne Sicherheitsabstand empören in sozialen Netzwerken und den Bürgermeister der steirischen Marktgemeinde Wildon. Die Asylwerber stammen aus Syrien.

Pressekonferenz der Landesregierung



Die Kärntner Landesregierung beschließt am heutigen Dienstag ein Unterstützungspaket für heimische Betriebe in der Corona-Krise. Ab 11 Uhr können Sie die Pressekonferenz hier live sehen.

Geschworene tragen Schutzmasken



Ein unaufschiebbarer Prozess findet heute am Landesgericht Klagenfurt statt. Für die Geschworenen gibt es dabei Desinfektionsmittel, Schutzmasken und ausreichend Sicherheitsabstand. Es geht um einen Mann, der in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden soll.

Sozialmärkte eröffnen wieder

Eine Woche waren die sechs Soma-Märkte in Kärnten zugesperrt. Am 26. März sperren die sechs Filialen wieder auf. Es gibt nun wieder genügend Lebensmittel. "Aufgrund der Hamsterkäufe gab es Engpässe", sagt Soma-Geschäftsführerin Liselotte Suette.

Die aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums um 8.30 Uhr

Klagenfurt Stadt 28

Klagenfurt Land 15

Villach Stadt 11

Villach Land 14

Wolfsberg 14

Völkermarkt 28

Feldkirchen 3

St. Veit 10

Spittal 11

Hermagor 3

Lienz 45

Rammstein-Konzert in Klagenfurt droht die Absage



Am 25. Mai wäre die deutsche Rockband Rammstein vor ausverkauftem Wörthersee-Stadion in Klagenfurt aufgetreten. Aufgrund der Coronakrise dürfte die gesamte Tournee verschoben werden. Daher sind die Veranstalter, die das Konzert in Kärnten noch nicht offiziell verschoben haben, auf der Suche nach einem Ersatztermin. Im Raum stehen Herbst 2020 oder Frühjahr 2021.

Ein Begräbnis mit schweren Folgen

Bei einem Begräbnis am 6. März in Völkermarkt steckten sich ein großer Teil der Trauergäste mit dem Coronavirus an. Im Exklusivinterview in der Kleinen Zeitung erzählen Ermelinde und Michael Warrasch aus Griffen, dessen Vater bzw. Schwiegervater verstorben war, über die daraus resultierenden Folgen.

Klammer in Selbstisolation

Abfahrts-Olympiasieger Franz Klammer hat kürzlich eine Flugreise absolviert und hat sich selbst Quarantäne auferlegt. "Ich nehme es als Auszeit", sagte der vor allem in Wien lebende Kärntner und nutzt diese auch für Gartenarbeiten, zum Lesen und um seine Sprachkenntnisse in Englisch und Italienisch zu verbessern. Mit Übungen im Garten versucht sich Klammer aktuell fit zu halten. Der 66-Jährige plädiert dafür, alle Vorgaben der Regierung einzuhalten. Ein Zuviel an Informationen versucht er aber zu vermeiden. "Ich lasse mich nicht verrückt machen."

Die Ereignisse vom Montag finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat wann geöffnet?